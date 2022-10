Jalakäija sai Viljandis kaubikult löögi

Õnnetust pealt näinud mees rääkis sündmuspaigal Sakalale, et koeraga teed ületav naine oli saanud kaubikult löögi ja maha kukkunud. Tunnistaja sõnul püüdis naine püsti tõusta, kuid vajus teele tagasi. Seda nägi pealtnägija tahavaatepeeglist, olles ise äsja sooritanud Paalalinna poolt vasakpöörde linna piiri poole.

Musta Mercedes-Benz kaubikut juhtinud mees ütles, et oli sooritamas vasakpööret Jakobsoni tänavalt Leola tänavale, kui kõrvalistmel kaassõitja hõikas talle, et inimene on teel. Autojuht pidurdas oma sõnul kohe, kuid jalakäija sai autolt siiski löögi. Autojuhi väitel polnud löök tugev ning jalakäija trauma tekkis peaga vastu asfalti kukkumisest.