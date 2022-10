Esmaspäeval saatis aktsiaselts Väätsa Prügila Viljandi linnavalitsusele kirja, milles teatas, et loobub alates novembrist olemasolevate riidekonteinerite teenindamisest ja uute konteinerite paigaldamisest. Otsus on ettevõtte selgitust mööda tingitud eelkõige majanduslikest kaalutlustest, arvestades hüppeliselt kõrgenenud kütuse ja energia hindu ning suurenenud tööjõukulu. Samuti on muret valmistanud konteinerite prügistamine ning kogutud riideesemete halb kvaliteet ja raskused nendele kasutusvõimaluste leidmisega. Samas pakub Väätsa Prügila riidekonteinereid osta või rentida.