Raamatute kogumiskastid täituvad kiiresti

Kampaania "Anna raamatule uus elu" kogumiskastid on sel nädalal Suure-Jaani ja Abja raamatukogus. Mõlemas on neljapäeval infotund, milles Eesti hoiuraamatukogu peavarahoidja Kalju Tammaru räägib soovijaile raamatu elukaarest ja õpetab, mida teha köitega, mida ise enam ei vaja.

Suure-Jaani raamatukogu hoidja Merike Mikkori sõnul toovad inimesed raamatuid, mida nad enam ei vaja, hea meelega kogumiskastidesse. "Peamiselt tuuakse ilukirjandust, aga on ka sõnaraamatuid ja entsüklopeediaid. Viimati toodud koti pealt paistavad silma Maailm ja Mõnda ning Mirabilia sarja raamatud," ütles Mikkor ja lisas, et nemad võtavad kõik vastu ja esimesed kümme kasti täitus raamatutega väga kiiresti.

Raamatukogu juhataja Viivika Lepp ütleb, et Suure-Jaani raamatukogus ollakse harjunud, et inimesed toovad vanu raamatuid raamatukokku. "Siin on tugev oma koduloo kogumise tava ja vanade raamatutega satub siia mõnikord ka üsna rariteetseid trükiseid," lausus Lepp ja lisas, et just seetõttu on hea, kui raamat satuks spetsialisti silma alla, enne kui prügikasti jõuab.