Kremliks kutsutava Lääne tänav 6 maja ühistu juhatusse kuuluv Kalle Edula nentis, et enam kui 120 korteriga majas on kaks korterit, mille elanikega on joomingute tõttu probleeme olnud. "Nende kahe korteri elanikud jõid tihti ka koos," teadis Edula ja lisas, et arvatava tapjaga oli ohver tutvunud teise alkoholiga kimpus naabri vahendusel.