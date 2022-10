Politsei pidas Viljandis kinni tapmises kahtlustatava 49-aastase mehe

Politseijuhi sõnul oli see sisult samasugune lugu nagu mõni nädal tagasi Kantrekülas, kus üks purjus mees tappis kirvega talle külla tulnud kaaslase. "Tegemist on meie mõistes olmetapmisega," lisas Sass. Mõlema loo puhul on käivitav asjaolu ühine alkoholitarbimine. "Peame endale aru andma, et napsivõtmine on sotsiaalne probleem," nentis ta.