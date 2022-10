Mäeltküla tööstuspark avati energiakriisi kiuste

Energiakriis ei takista ettevõtlust

Vallavanema sõnul on tööstusparki tulevad ettevõtja väga erinevate vajadustega ning neil on võimalik sinna ka ise väikseid autonoomseid katlamaju rajada. "Kohustust gaasikütet võtta ei ole. Eks mõne aasta jooksul selgub, mis on odavam, mis kallim ja kuidas energiaküsimust lahendada," selgitas Alar Karu. Samas mainis ta, et Viiratsi katalmaja toodab sooja samuti gaasi ja hakkpuiduga ning kumbki neist pole odav.

Karu arvates on ettevõtluses mure pigem selles, et seni polnud kvaliteetsete kinnistutega tööstusparki valminud.

Tööstuspargi kompleksi vanemas osas on krunt ja ladu kodutekstiilitootjal Mivar-Viva. Selle juhatuse esimehe Toomas Värva sõnul gaasküte ettevõttele muret ei valmista, sest ladu kütet ei vaja. "Praegu on löögi all väga energiamahukad tootmisalad, seal peab põhjalikult mõtlema, kas üldse teha. Samas kui asutakse elektrisse investeerima, viib see ühel hetkel ületootmisele ja hinna langemisele. Pikas perspektiivis võiks loota, et lahendused leitakse," sõnas Värva.