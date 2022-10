Eesti olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul on olümpiakomiteel väga hea meel võõrustada maakondade sportlikemaid peresid Tallinnas. "Olümpiakomitee külalised viljelevad regulaarselt sportlikku eluviisi ning sel on palju positiivseid mõjusid. Meie värske liikumisharrastuse uuringu tulemuste kohaselt on kehaliselt aktiivsed inimesed õnnelikumad ning varasematest teadusuuringutest on ka teada, et liikumisharrastusega kaasnevad parem tervis, suurem õppimis- ja töövõime, elustiilist tingitud haiguste ennetamine, suurem tervena elatavate aastate arv ning parem tuju ja vähem stressi," lausus ta.