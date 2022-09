Vaba mõte ⟩ Marko Suurmägi: Rikkam elu, vähem poode. Või napib lihtsalt inimesi?

Sel nädalal sain sõnumi: üks tööriistadega kauplev poekett teatas, et ei ole enam laupäeviti avatud. Esimene emotsioon oli väike nördimus – olen ju sinna sattunud peamiselt just laupäeviti, kui on olnud palgatööst vaba aega ja tööd saab teha koduses majapidamises. Mõne aja pärast sain aga aru, kui ebaõiglane on minu pahameel. Jah, tõenäoliselt on ka tulevikus mul just laupäeviti vaja kõige rohkem tööriistakaupluses käia, aga vähemalt 90 protsendil juhtudest saan käigu kenasti ka nädala sisse kavandada. Poodi laupäeval minema on pannud mind mu enda mugavus ja soov, et töö saaks võimalikult kähku tehtud.