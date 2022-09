Kohtust õiguse ja, mis veel olulisem, selguse küsimises ei ole muidugi midagi halba. Tõele au andes on olukord Põhja-Sakala vallas olnud pikemat aega selline, et seal olekski vaja, et keegi neutraalselt asjad üle vaataks ja oma hinnangu annaks. Vähemalt on see suuremal või väiksemal määral ajutine valitsus jõudumööda tööle asunud ning loodetavasti on võimalik asjade selgitamisel siiski teha seda, mida vallaelanikud vajavad: juhtida, hallata, valitseda.