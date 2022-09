Linna keskkonnaspetsialist Villem Kutti ütles, et lambapidajaga on kokkulepe, et seni, kuni on ilusat ilma ja rohi kasvab ehk loomadel süüa jätkub, on lambad Viljandis. "Kindlat kuupäeva, millal nad ära viiakse, ei ole me kokku leppinud," lausus ta.