Peatreener Tauno Lipp: see võistkond on komplekteeritud võitma

«Esimesel võistlushooajal medal, järgmisel võit ja nüüd võit – jään nende sõnade juurde,» lausus ta. «Kui minna esiliigat lihtsalt mängima, siis see minu kui treeneri vajadust rahuldada ei suudaks. Kindlasti mitte selle võistkonnaga. Oleks noorem punt, oleks teised eesmärgid. See võistkond on komplekteeritud võitma.»

Algavaks hooajaks on Viljandi esindusmeeskond saanud päris tõhusat täiendust. Üks, kes nüüd Viljandi Võrkpalliklubi meeskonna särgi selga tõmbab, on eelmise hooaja meistriliiga klubi Selver Tallinna kapten Denis Losnikov, kes võrkpallimaastikul tutvustamist ei vaja. Nagu Tauno Lipp on öelnud, on tal sellise kaliibriga mehe meeskonnaga liitumise üle väga hea meel.