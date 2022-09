Omavalitsejad kuulavad tähtpäeval teadlaste nõuandeid

Tänavune omavalitsuspäev on pühendatud Viljandimaa omavalitsuste liidu 30. ning omavalitsuspäeva kui riikliku tähtpäeva viiendale aastapäevale. Selle teema on "Elule aastaid ja aastatele elu" ning selle keskmes on konverents ühes temaatiliste ettekannete, töötubade ning riigikogus esindatud erakondade juhtide debatiga. Üritusest võtab kahel päeval osa enam kui 150 külalist.

Viljandi linnavolikogu liige, riigikogu esimene aseesimees Helir-Valdor Seeder on kõik need 30 aastat Viljandimaa poliitikas tegev olnud ning ta oli ka Viljandimaa omavalitsuste liidu asutajaliige. Küsimusele, kas aeg oli keerulisem 30 aasta eest või on praegu, vastas ta, et keeruline oli toona ja on ka nüüd. "Tollal oli keeruline, aga väga huvitav. Alustasime siis Eestis omavalitsussüsteemi ülesehitamist. Nüüd oleme ringiga uues arenguetapis, kus maakonna tasemel ongi ühtsuse hoidja ning identideedi hoidja ja kujundaja ainult omavalitsuste liit. Olen olnud 30 aastat rohkem või vähem seotud selle arenguga."