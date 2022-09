Hambutud suud peegeldavad majanduslangust

Möödunu aastal paigaldati Eestis ligi 10 000 inimesele üle 16 000 hambaimplantaadi, mida on sellele eelnenud aastaga võrreldes veidi üle kümnendiku rohkem. Siiski ei tähendas see, et eestlaste hammastega oleks midagi suuremat juhtunud, vaid nagu Dentese kliiniku juhataja Kaur Kirjanen ütles, käis võrdlus esimese koroona-aastaga, mil hambaarstil käidigi vähem. 2019. aastal oli implantaatide paigaldamine samuti suurem kui 2020. aastal.