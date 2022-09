Jämejala festivalil valmis viis meetrit torti

Žürii suureks lemmikuks ning üldvõitjaks osutus patsientide meeskonna Ägedad valmistatud tort, mille kohta peaaegu kõik žürii liikmed ütlesid, et see oli ka nende isiklik lemmik. Margus Veemi sõnul vastas see tort kõikidele ootustele, mis on ühel suurel küpsisetordi sõbral: see oli piisavalt mahlane, aga tuntava struktuuriga, maitsed olid tasakaalus ning tunda oli nii magusust kui hapukust. Leevi Hiiesalu sõnul klappisid selle tordi puhul hästi ka väljanägemine ja maitse.