«Meie teada on see Eesti odavaim surugaas,» sõnas osaühingu tehnikajuht Mati Mägi.

Ettevõte müüb oma rohegaasi ka Pärnus tanklas, kus see maksab 1,97 eurot kilogrammist. Balti Biometaani juhatuse liige Ahto Oja ütles, et ettevõtte ärimudel on pikaajaline ja jätkusuutlik, mitte lühiajaline kasumi tagaajamine.