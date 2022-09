Anzori Barkalaja: kas Viljandi linna ja valla ühendamine on hea mõte?

Juba praegu on nii Viljandi linna kui valla eri piirkondade inimestel esmane huvi pigem kodutanumal sündiva vastu. Oleme ausad, näiteks Paalalinna elanikule Männimäel toimuv eriti korda ei lähe. Loomulikult kui seal ei ela just mõni sõber või sugulane, kes toob oma teemad ja probleemid grilliõhtule kaasa. Mustla kandi rahval pole sooja ega külma Leie inimeste tulevikuväljavaadetest. Üldiselt võttes on see arusaadav, kui mitte lausa normaalne. Identiteedis, see tähendab kuuluvuses ja osalustundes, Viljandi linna ja valla liitumise järel midagi ei muutuks. Tavainimese jaoks.