Juhtkiri ⟩ Kuidas säilmetega edasi talitada?

See on hea näide sellest, et hauatähistena kirjapandud monumentide ümber ja all toimuv võib anda igasuguseid tulemusi. Otepääle polnud kedagi maetud, Viiratsist leiti aga üksikute säilmete asemel massihaud. Sisuliselt tuleb iga monumendi mahavõtmise ja võimalike säilmete otsimisega alustades võtta hoiak, et oodata on üllatusi. Kohaliku ajaloo täpsustamise mõttes on see muidugi hindamatu – andmebaasid saavad olulist täiendust –, ent kohalikud omavalitsused ja Eesti tervikuna seisavad üsna delikaatse ja keerulise küsimuse ees: kuidas edasi talitada?