EESTI POST ⟩ Kaks kirja kolmest kohale ei jõudnud. "Hiinast tulevad pakid rutem kohale kui kiri läheb Viljandist Tallinna!"

Järvesoo postitas esimese postkaardi ümbrikus lihtkirjana 29. juunil. Aadress korrektselt peal, tõsi, saatja aadress jäi ümbriku teisele küljele kirjutamata. See kiri kohale ei jõudnud. Seejärel saatis Maret Järvesoo teisegi postkaardi, aga tegi sellest igaks juhuks ka pilti, et tõrke tekkides oleks võimalik küsida, kas midagi on valesti tehtud. Lisaks hoolitses ta selle eest, et ümbriku tagaküljel oleks saatja aadress, et probleemide korral kiri kenasti temani tagasi jõuaks. Teine postkaart läks Viljandis kirjakasti 9. septembril, kuid jäi samuti kaduma.