Enam kui kuuajase pausi järel langetati Põhja-Sakala vallamajas otsuseid

Nii sai lõpuks kinnituse valla ja ettevõtte Atko Bussiliinid leping, mis aitab lapsi järgmisel kolmel aastal vallas kooli ja koju. Bussid on abivallavanem Kadri Linderi ja bussifirma vahel sõlmitud leppe järgi sõitnud küll juba septembri algusest, kuid juriidiliselt oli tegemist lepinguga, millel polnud kinnitust.

Samuti kinnitati Põhja-Sakala valla kriisikomisjon, mille juht oli veel eelmisel nädalal üleüle-eelmine vallavanem Jaanus Rahula. Uus juht on vastne vallavanem Karel Tölp ning komisjoni kuulub endiselt ka kümme kuud Põhja-Sakalast eemal olnud Jaanus Rahula, kes on taas abivallavanema ametis. Kokku on komisjonis 14 liiget.