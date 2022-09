«Sellist rahvast, kes paar päeva käib, siis ära kaob ja nädala pärast uuesti ilmub, on palju,» tähendas Võhma külje alla jääva, kõrvitsataluna tuntud Luige talu peremees Tarmo Pärn ja lisas, et suvel kurgihooajal oli tal iga päev tarvis umbes 15 inimest. «Arvel on mul naisel neid terve pikk nimekiri, kellega jaurata. Päris keeruline. Muidugi on tublisid ka, aga ikkagi eestlastega on keeruline.»