Riigikogu esimees ja ministrid tulevad Viljandisse omavalitsuspäevale

Korraldajad kirjutavad pressiteates, et ettekannetega esinevad ning kutsuvad töötubades kaasa mõtlema Tallinna ülikooli teadlased ja valdkonna parimad asjatundjad. Kavas on neli töötuba ja arutelu. Osaleb riigikogu esimees, ministrid, teadlased, omavalitsuste volikogude ning linnade ja valdade juhid. Kuulda ja näha saab ka erakondade juhtide debatti. Pärast töiseid arutelusid on kavas tantsuõhtu Väikeste Lõõtspillide Ühinguga. Traditsiooniks on kujunenud omavalitsuspäeval välja kuulutada aasta tegu. Uue algatusena leiab Viljandis aset omavalitsuspäeva lipu õnnistamine.