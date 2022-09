Facebooki grupis «Sind on märgatud, Viljandis» ohtlikust leiust kirjutanu märgib, et võttis endaga laupäeval ja esmaspäeval kaasa need žiletitükid, mis Riia maantee ­ääres kõnnitee muru seest välja paistsid. «Aga mis on lehtede all, seda ei kujuta ettegi, igatahes on ilmselt parem, kui lastel puude all lehtedega mängida ei lubataks,» kirjutas ta ja kutsus teisigi pooleksmurtud žiletiteri korjama.