Tiitlikaitsja avas hooaja võidukalt

Nagu tunnistas peatreener Marko Koks, on endiselt pisut harjumatu mõelda ja lugeda meeskonnast kui tiitlikaitsjast. «Karikavõistlustel oleme korra olnud sellises situatsioonis, aga muidu ei ole kunagi ju olnud nii, et meile viidataks kui valitsevatele meistritele ja tiitlikaitsjatele. Natuke kummaline. Äge on küll, aga selline teistmoodi.»

Lisapinget Balti liiga hooajale vastu minnes see staatus Koksi sõnul siiski ei tekita. «Võib-olla kui oled tihedamalt selles olukorras … näiteks nagu Põlva, kellel on võidukohustus ...» mõtiskles ta. «Meie oleme sellised heas mõttes amatöörid, kelle jaoks võit on puhas boonus. Teame oma võimeid ja taset ja seda, kui palju on hooaja jooksul see koosseis meil muutunud. Tiitlikaitsmisega survestamist pole, aga omalt poolt anname parima. Proovime ikka samm-sammult jõuda sellele lähemale.»