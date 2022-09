Hooaja avab kammerorkester ME104, kes hoolimata lühikesest elueast on Viljandis jõudnud korduvalt esineda. Muide, orkestri esimene avalik kontsert oli just Viljandis 2020. aasta 4. veebruaril. Seekordsel kontserdil on koos orkestriga laval rahvusvaheliselt üks tuntumaid lõunanaabrite sopraneid Sonara Vaice. Orkestrit dirigeerib Andris Veismanis (Läti RO) ja kontsertmeister on Arvo Leibur. Kõlavad Vivaldi, Händeli ja Mozarti teosed. Kontsert on kell 18 baptisti kirikus.