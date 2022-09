Sellist punki ja möirgavat rokki polnud Viljandi aastaid kuulnud

Õhtu lõpetas Ketaspidur. Nagu solist Levo Jõgiaas ütles, poleks muret olnud sellestki, kui laulusõnad oleksid vahepeal ununenud, sest publikul olid kõik need endiselt peas.

Pärast Viljandimaa vanade noortebändide kontserti läinud laupäeval võis nii mõnigi paarisajast osasaanust heldimusega nentida, et just sellist muusikat ta paarkümmend aastat tagasi kuulas, kuigi nüüdseks on valik hulga laiahaardelisem. Kontsert oli vägev ja üle hulga aja taas kokku tulnud punk- ja metal-bändid lustisid laval nii enda kui rahva rõõmuks.