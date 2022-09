KOROONA ⟩ Raskesti põdejate arvu kahekordistumine sunnib Viljandi haigla karantiini

Haiglasse on praegused COVID-19 haiged sattunud nii nimetatud tõve kui kaasuvate haiguste tõttu. Mitmel juhul on koroonaviirus avastatud korralise testimise tulemusena.

Sünnitajaga on lubatud kaasa üks tugiisik, kes teeb osakonda sisenedes 8 eurot maksva SARS-CoV-2 antigeeni proovi, mille negatiivse vastuse korral on tugiisikul õigus viibida nii sünnituse juures kui perepalatis. Tugiisikul palutakse perepalatisse jäämisel arvestada sellega, et tuleb viibida haiglas ning hoonest vahepeal väljas käia ei saa.