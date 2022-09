Akadeemia eksjuht pürib Eesti 200 nimekirjas riigikokku

"Tänu elamisele hajaasustusega maapiirkonnas olen ennast kurssi viinud regionaalpoliitika valude ja võludega. Viimasel aastal õppisin ennast sisse ka keskkonnateemasse, sest sellest sõltub järjest enam meie elukvaliteet," rääkis ta ja lisas, et just neis valdkondades saab ta panustada Eesti 200 poliitika kujundamisse. Lisaks on Barkalajal oma sõnul aja jooksul välja kujunenud asjatundjate võrgustik, kelle käest ta ei häbene küsida nõu või uurimist vajavat materjali.

Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul on Anzori Barkalaja tugev täiendus erakonna Viljandi- ja Järvamaa meeskonnale. "Temas on ka korralik annus maailmaparandamise geeni ja sellega sobib ta Eesti 200 meeskonda suurepäraselt. Oleme Anzoriga arutanud põhjalikult hariduses vajalikke muudatusi ja mul on hea meel, et ta tegi nüüd otsuse tulla ise ka neid muudatusi ellu viima seal, kus nende üle otsustatakse," sõnas Kallas.