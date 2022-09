Viljandis valminud lühifilm asubki Oscarit püüdma

Eesti Filmi Instituudi kokkukutsutud komisjon otsustas saata Ameerika filmiakadeemia auhinnale Oscar parima rahvusvahelise mängufilmi kategoorias kandideerima Ove Mustingu lavastatud filmi "Kalev". Lisaks lähetab Eesti Oscari-ralli lühianimatsiooni kategoorias võistlustulle Sander Joone animafilmi "Sierra". Filmiloo keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Absurdikihi all peidab end isiklik lugu, mis on tõukunud autori suhtest oma isaga.