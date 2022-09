Uus festival tuleb 600-kohalise telgi, õlle, õunastruudli ja vorstidega

Üks festivali korraldajatest Villem Varik rääkis, et kogu korraldajate seltskond on eri eluettapidel Münchenis käinud ja sealse Oktoberfesti fännid. "Nii tekkiski mõte midagi analoogset Viljandis korraldada. See mõte ei andnud kuidagi rahu, rääkisime erinevate maaletoojatega ja mõtlesime, et teeme ära. Ja kui juba teeme, siis teeme suurelt!"