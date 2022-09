Kooli direktor Juhan-Mart Salumäe rääkis, et sel aastal võttis gümnaasium vastu 171 õpilast ning rebastepäev on iga-aastane traditsioon.

"Läbivat põhiteemat ristimisel ei ole, iga õppesuund on eraldi teemaga," rääkis direktor ning lisas, et see on meeleolukasettevõtmine. "Eks abituriendid taha uued õpilased vastu võtta samamoodi, nagu neid vastu võeti."