Helir-Valdor Seeder: ka lihtsameelsus on julgeolekurisk

Lühinägelikule, Eesti julgeolekuhuvisid mittearvestavale, ebapraktilisele ja majanduslikult kahjulikule (ka energiajulgeolekut silmas pidades) Eesti-Vene piirilepingu sõlmimise rumalale tuhinale olen aastakümneid vastu seisnud. Juba 2005. aastal hääletasin piirilepingu ratifitseerimise vastu. Kümmekond aastat tagasi kirjutasin, et uue piirilepinguga põlistatakse olukord, et Narvas elektri tootmine sõltub Venemaa tahtest. Kui Narva jõe tammi lüüsid asuvad Vene poolel ning Venemaa saab ühepoolselt alandada veetaset ja lõpetada täielikult elektri tootmise Narvas, siis on see Eesti energiajulgeoleku risk. Lisaks on palju teisi lahendamata probleeme, mis tulenevad ebapraktilisest piirijoonest. Ükski normaalne riik ei sõlmiks lepingut tingimusel, et tootmine jääb ühele, aga reguleerimine teisele poole piiri.