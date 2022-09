Ehmatus sunnib pilku suunama sinna, kuhu see muul ajal ei jõua, ükskõik kui palju kampaaniaid teha. Keda see ikka huvitab, mis seal bussipeatuse seinal kirjas on. Reklaame striimimisajastul paljud üldse ei näegi ja kes veel vanal kombel telekanaleid vaatab, see läheb nende ajaks kööki võileiba tegema. Reklaame võetakse kui müra.