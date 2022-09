Viljandi haigla uue ehitaja otsingud said alguse

Ehitusfirmade pakkumisi oodatakse 10. novembrini ning pärast lepingu sõlmimist on aega 29 kuud, et hoone valmis saada. Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere on pakkunud, et esimene ehitaja suutis enne töö lõpetamist valmis saada enam-vähem viiendiku hoonest.

Augusti keskel teatasid kolm ehituslepinguga seotud osalist ehk haigla, Riigi Kinnisvara aktsiaselts ja peatöövõtja Fund Ehitus, et senise, 2021. aasta kevadel sõlmitud lepinguga tööd jätkata ei saa, sest see ei vasta rahaliselt nendele tingimustele, mis kehtivad turul praegu. Fund Ehitus on enda teatel jäänud ehituse käigus ilma märkimisväärsest summast ning seni pole asjaosalised avaldanud, kas lepingu lõppemise kõigis detailides on omavahel kokkulepe saavutatud või on õhus võimalus, et lahendit tuleb otsida kohtu kaudu.

Tänavu suve alguseks oli teada, et ehituse hind on kerkinud lepinguga kindlaks määratud 47 miljonilt eurolt paarkümmend miljonit eurot kõrgemaks ning ajaline mahajäämus on ligi aasta. Lisaraha on valitsus Viljandi haiglale lubanud ning peaminister Kaja Kallas on ajakirjanikele kinnitanud, et haigla ehitus viiakse lõpule.

Uue ehitushanke eesmärk on Tervikumi ehitus, mille osaks on üldehitustööd, tehnosüsteemide rajamine, välitrasside ehitus ning teede ja platside ehitus. Olulise muudatusena lisatakse hanketingimustesse ehituslepingu maksumuse indekseerimine vastavalt ehitushinnaindeksi muutusele, mis maandab hinnakõikumiste ja sellest tulenevate tööde hilinemise või katkemise riski.