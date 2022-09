Tudengiduo kontserdid elustavad kuue aasta taguse traditsiooni

Neid on plaanis viis ning esimesel neist, 5. oktoobril kell 20 esinevad Katrina Merily Reimand ja Ott-Mait Põldsepp.

"Tudengiduo taaselustamise mõte hakkas idanema juba suvel, kui sõpradega sai omakeskis arutatud kunagiste kontsertide üle. See, missuguse säraga sellest räägiti, pani mind kohe mõtlema, miks mitte jälle selle sarjaga alustada. Mul on hea meel, et Fellin oli mõttega päri ja ka kool oli valmis aitama," rääkis üks korraldajatest Lisann Raid.