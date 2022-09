Viljandi ⟩ Linnavalitsus ootab tegevustoetuse avaldusi oktoobri alguseks

Linnas tegutsevatel klubidel, kogudustel, ühingutel ja seltsidel on võimalik tegevustoetuse taotlust esitada 3. oktoobri kella 23.59-ni, haridus- ja kultuuriamet palub selle aga esitada ajavaruga.

Tegevustoetuse taotlust saab esitada noorsootöö, kultuuri-, spordi-, haridus- ja sotsiaalvaldkonnas. Toetus on mõeldud organisatsioonide jätkusuutlikkuse parandamiseks ning arendustegevuste ja igapäevase põhitegevuse korraldamiseks. Sellega saab katta näiteks haldus-, büroo-, rendi- ja juhtimiskulusid.

Taotluse saab esitada Viljandi linnas tegutsev juriidiline isik. Eraisikud tegevustoetust taotleda ei saa ning arvestada tuleb ka sellega, et toetust ei jagata põhivara soetamiseks ega ehitus-, remondi-, renoveerimis- ja projekteerimistöödeks. Samuti ei kuulu toetuse alla laenu- ja liisingumaksed, toitlustuskulud (välja arvatud laste- ja noortelaagrite korraldamise puhul) ning huvireisid. Meeles tuleb pidada, et taotlejaga seotud isikutega tehtud tehingud toetuse alla ei kuulu, kui just pole tegu tööjõukuludega.