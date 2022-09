Ütle oma lemmik! Ettevõtlusvõistlus küsib lemmiktoote ja -teenuse kohta

Oma lemmiktooteid ja -teenuseid saavad kõik esile tuua 26. septembrist sellesama artikli kommentaariumis ning Sakala Facebooki-postituse all. Väljapaistvamad jõuavad rahvahääletusele Sakala veebis järgmisel kuul. Selleks on Viljandimaa arenduskeskus, kes koos maakonnalehe Sakala ja Viljandimaa omavalitsuste liiduga võistlust korraldab, välja sõelunud need tooted ja teenused, mis jõuavad 18.–24. oktoobrini kestvale hääletusele.

Žürii tuleb kokku novembris, et teiste kategooriate nominentide seast parimad välja valida. Lisaks rahva suu läbi valitavale tootele või teenusele antakse auhind välja veel viies rühmas, mis on mullustes samuti teistsugused. Pärjatakse parim mikro- ja väikeettevõte, parim keskmise suurusega ja suurettevõte, aasta rakett või gasell ehk kõige kiirem kasvaja, aasta investeerija, kelle puhul pööratakse tähelepanu piirkonnale tähtsatele investeeringutele, ning kõige kaalukamas kategoorias Viljandimaa aasta ettevõte. Tänavu on võistlusel korralduspartner Coop Pank, kes annab välja oma eriauhinna kohaliku elu edendajale. Selles on olulised kolm tingimust: töö pakkumine kohalikele inimestele, kogukonna arengusse panustamine ja kohaliku ressursi väärindamine.

Valem loob päris pildi