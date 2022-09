Mälestuste tuhksuhkruga ülepuistatud tippspordifilm

Ühe Lõuna-Eesti suurema rajooni keskmise suurusega külanõukogu keskuse spordihall. Üheksakümnendad on just alanud. Radiaatoritelt tuprub õhku tuhmilt lõhnavat tolmu. Kraabitud lakkpõrandal tümpsuvad kummitallaga tennised ja ketsid, dresscode on puuvillased spordipüksid ja higilaikudega särk. On argipäeva õhtu ja alevi naakmannid on kogunenud kossu mängima. Nii, nagu nad teevad seda igal õhtul.