AUTOD ⟩ Linn kutsub romula peremeest korrale

Autokollektsioon on Reinu tee 26 krundilt valgunud linna maadele. Linn on nõudnud oma kruntidel seisvate sõidukite äraviimist.

Viljandis Reinu teel on autolammutuse pidaja kogunud oma töökoja ümber mitukümmend kasutatud autot, millest osa on ta mahutanud linna ja Edelaraudtee maale. Linnavalitsus on juulist alates palunud linna maal seisvad autod eemaldada.