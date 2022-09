Vaba mõte ⟩ Marko Suurmägi: Põhja-Sakala tüli lahendamiseks tuleb poliitikutel ehitada pikk sild

Sestap vaatleme uut olukorda pigem hüpoteetiliselt. Eeldame, et volikogu enamuse hääled ja soovid jäävad paika just nii, nagu need neljapäeva õhtul Suure-Jaani kooli saalis kõlasid.

Laias laastus võib valda õnnitleda. Häädemeestelt tulnud Karel Tölp vallavanemana on küll uus tulija – tema kogemused sama vallaga jäävad mitmeteistkümne aasta taha, mil ta juhtis kaks aastat Kõpu PM-i –, aga abivallavanemad on esmapilgul meeldivad üllatused. Kui keegi oleks endiselt Põhja-Sakala vallavanemalt ja enne seda abivallavanema kohal töötanud Jaanus Rahulalt veel üheksa kuud tagasi küsinud, kas ta usub oma naasmist Suure-Jaani, oleks ta selle tõenäoliselt välistanud. Vähemalt ise ta nii arvas. Vallamajast eemal oldud kümme kuud on aga just selline ajavahemik, mis võimaldab nii värsket starti kui ka vanade dokumentide arvutikataloogidest ülesotsimist.