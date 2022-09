«Vastuvõtt lennujaamas oli äge – üllatavalt palju rahvast oli,» õhkab hõbedase motomehe naine Daire Gorjatško. «Kui koju sõitsime, siis ka Karksi-Nuia keskväljakul oota­sid meid inimesed. Keset ööd – ei olnudki magama läinud. Tuletõrjeauto oli tervituseks pannud kõik oma võimalused käiku: sireenid ja ... Koju olid naabrid aiapostidele jätnud pakid. Ja siis kõik need toetavad kõned enne võistlust ja õnnitlused pärast võistlust. Neid ikka tuli! Armas, kui läheb niimoodi teistele korda, ja see on hästi oluline.»