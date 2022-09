Heategevusjooks kogub annetusi liikumispuudega lastele

Alustuseks tegid jooksjad ühekoos soojenduse, mis täitis staadioniringi üsna ühtlaselt lainetava kollasega.

Kaheksaliikmeline võistkond koosnes soovituslikult neljast poisist ja neljast tüdrukust. Teatevõistkonna iga liige pidi läbima rajal ühe ringi ning andma teatepulgaks oleva Mesikäpa küpsisepaki järgmisele jooksjale.

Jooksu Viljandi peakorraldaja Ants Kuusik toonitas, et see pole võistlus ja jooksja ei peaks endast viimast välja panema. "Kiiresti jooksmist siiski keelata ei saa ja hea on näha, et lapsed pingutavad ja tempo on päris suur," ütles ta.

Neljanda ja viienda klassi jooksu kolmandas vahetuses oli laste kõrval rajal korraga ka õpetaja. Kesklinna kooli Vd klassi õpetaja Virve Neeroti klass oli väljas kahe võistkonnaga, ent kaks last olid haigestunud ning nõnda asendas õpetaja ühe meeskonna kolmandat vahetust, teise võistkonna viimast jooksjat.

"Üks meie tüdruk jooksis ka kaks korda," ütles ta.

Virve Neerot on klassijuhatajana töötanud üle 30 aasta ning selle aja jooksul on tema klasse ka varem heategevusjooksul osalenud. Ise oli ta rajal esimest korda.

Kõik jooksjad said diplomi, võistkond kommikoti ning ühiselt krõbistati ära ka teatepulgaks olnud küpsisepakk.

Viljandimaalt osalesid jooksul Jakobsoni, Kesklinna, Heimtali, Halliste, Kalmetu, Tarvastu ja Kõpu kooli õpilased.

Heategevusjooksu idee on laenatud Norrast ning Eestis on see liikumispuudega laste toetuseks raha kogunud 17 sügisel.