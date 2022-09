Kui eelmine aasta tõi Viljandimaal päevavalgele inimluid, kalmistu ja mõndagi nendega kaasnevat, siis selle aasta iseloomulikud leiud on muinsuskaitse Viljandimaa nõuniku Anne Kivi sõnul olnud ehitised. Õieti küll keskaja ehitiste jäänused.

«Nende põhjal aga saab juba pildi, mis mahus need suured rajatised omal ajal olid. Nüüd on selgunud, et nii Viljandi kadunud kirik kui Tarvastu linnus olid omal ajal päris võimsad,» rääkis Kivi. «Kui maa peal pole enam midagi näha, siis saame ainult fantaseerida, mis seal kunagi olla võis. Kui aga leiame üles alusvundamendid, võlvikannad või uhke väravakäigu, tuleb silme ette juba midagi reaalsemat.»