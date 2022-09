Kevadel esietendunud lavastuses on kasutatud Pjotr Tšaikovski «Luikede järve» kuulsat muusikat ning nukuteatri juhi ja lavastaja Altmar Loorise sõnul on see kogupereetendus, mida on huvitav vaadata eri vanuses inimestel. Marionettnukkudega esitatud pooletunnine hoogne lavalugu on Loorise kinnitusel hea võimalus muinasjutuga tutvuda enne suurele balletietendusele minekut.