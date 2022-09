Uuskasutuskeskuse kaubik tuleb Viljandimaa ringile

"Viljandlased on Uuskasutuskeskuse uusima poe hästi vastu võtnud, kuid mitte alati ei teata, et kauplusse saab mugavalt asju ära tuua. Selleks, et head asjad ei lõpetaks kurvalt, teemegi eraldi ringi kaubikuga ja peatume juba tuttavaks saanud kohas Männimäe Selveri juures," rääkis Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu.