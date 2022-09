Bussisõitjaid on palju, viipajaid vähem

Maakonna bussiliine ja sõidugraafikuid koordineeriva Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhi Kaupo Kase sõnul on võrreldes 2019. aasta septembriga, mil päevaseid sõitjaid oli 8800, kaotsi läinud peaaegu tuhat bussisõitjat. Praegune sõitjate tipp on pisut üle 7600 päevas.

Kase arvates võib statistiliselt arvu vähenemist põhjustada asjaolu, et pärast koroonat ei kinnita paljud Viljandi busside kasutajad oma sõitu. Ta hindab, et selle jätab tegemata suisa 40 protsenti sõitjatest. «Kui lisame selle 40 protsenti juurde, võime öelda, et sõitjate arv on normaliseerinud ehk on samal tasemel, mis see oli enne pandeemiat,» selgitas Kase.