Pangaliit soovib kiiremas korras krediidi- ehk laenuregistri sisseseadmist. Ühest küljest hea: end lõhki laenanud inimesed pole kasuks endale ega ühiskonnale. Iseasi muidugi, kui hästi see tööle hakkab – on ju terve hulk riike, kus selline register olemas, ent inimesed on ikka võlgadega hädas.