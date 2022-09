Politsei leidis Viljandist töötamisõiguseta Gruusia kodakondse

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk ütles, et pisteliselt kontrollitakse ettevõtteid üle Eesti kogu aeg. Selle eesmärk on teada saada, kas kõigil välismaalt tööle tulnud inimestel on õigus riigis töötada ning kas nende dokumendid on korras.