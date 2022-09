Aasta klassijuhataja tiitlile pürib Viljandi kutseõppekeskuse õpetaja Ülle Kramer. Kramer on kutsevaliku õppegruppide klassijuhataja, kelle tööks on pakkuda parimaid võimalusi noortele, kes ei oska või ei saa teha sobivat valikut haridustee jätkamiseks. Tema kohta on öeldud, et ta on palju enamat kui klassijuhtaja. "Ta on ema, nõustaja, sõber, toetaja ja õpetaja. Tänu Üllele on paljud noored jätkanud oma haridusteed või leidnud kutsumuse tööturul," on kirjas haridus- ja teadusministeeriumi aasta õpetaja gala nominentide tutvustuses.