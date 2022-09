Muusikal «Ükssarvik» on tegijate seletusel humoorikas ja kergelt eneseirooniline tulevikufantaasia gümnaasiumi sisseastumiskatsetest 50 aasta pärast. Õppetöö optimeerimist ja ühiskondlikku nõudlust silmas pidades on asutud koolitama ideaalseid multifunktsionaalseid tulevikuinimesi, kes on tipptasemel absoluutselt igal alal ning võimelised lahendama mitut keerukat ülesannet samal ajal. Et harvaesinevalt multifunktsionaalset spetsialisti nimetatakse ükssarvikuks, kannab seda nime ka uus õppekava ning igal aastal võetakse kooli vastu vaid üks üks­sarvikõpilane.