«Olen seisukohal, et aseesimees Taavi Umala poolt volikogu kokkukutsumine 22. septembriks on ebaseaduslik,» kirjutas Veronika Ling teisipäeval volikogu liikmetele ning andis teada, et ei saa kinnitada seadusevastast istungit. Lingi pikk kiri sisaldas ka põhjendusi, miks ei saa neljapäevaks kavandatud koosolekut pidada volikogu istungiks.